LIVE Slittino | Singolo maschile St Moritz 2023 in DIRETTA | Langenhan ancora a segno dinanzi a Loch Battuta d’arresto per Dominik Fischnaller

(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:52 INCONTENIBILE! Che brividi…il tedesco viaggiava agevolmente verso la vittoria, prima di una vistosa correzione. Solo 11 i millesimi con cui beffa. 2:13.569 il crono finale di, ma che colpo in classifica per. 13:50 Ed invece purtroppo anche Jonas Mueller commette errori scivolando addirittura fuori dal podio in quarta piazza.ha praticamente dimezzato lo svantaggio in classifica generale da. Tocca ora soltanto a Max. Vediamo se il tedesco coglierà la quinta vittoria consecutiva o ci sarà gioco di squadra… 13:48 Sale sul podio, era nell’aria…Nico Gleirscher sbaglia poco, ma si colloca in terza posizione ad ...