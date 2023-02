LIVE Slittino | Singolo maschile St Moritz 2023 in DIRETTA | Cretu guida la prima manche dopo 10 discese Tra poco i big con Fischnaller

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:01 Senza sbavature anche la prova di Nico Gleirscher. L’austriaco va ad occupare la seconda posizione provvisoria alle spalle del connazionale Mueller con un ritardo dipiù di un decimo. Atteso in partenza l’americano Tucker West. 11:59 NUOVO LEADER.solidissima di Jonas Mueller. L’austriaco vola al comando con il tempo di 1:06.421. Ora solodal peso specifico importanti. Si continua con l’austriaco Nico Gleirscher. 11:58 NOOO…Che errore di Felderer, che vanifica una grana due curve dal termine rischiando il ribaltamento. L’azzurro si salva ma è solo sesto con 1:07.632. Peccato perchè fino all’errore Felderer stava confermando quanto di buono mostrato in Nations Cup. Si prosegue con il campione del mondo Jonas ...