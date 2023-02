LIVE Slittino | Singolo maschile St Moritz 2023 in DIRETTA | al via la prima manche Attesa per Fischnaller e Loch

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:20 Primo a partire il cinese Alabati. 24 atleti al via, con il nostro Dominikche ha in dote il pettorale numero 23. Subito dopo l’azzurro sarà la volta del tedesco Felix, principale minaccia in classifica generale. 11:16 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta deldidi St.. Tra poco più di 15 minuti via alla. Buongiorno e benvenuti nellatestuale della penultima tappa della Coppa del Mondo di2022/di St.. Nella ridente cittadina elvetica Dominik ...