(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della semifinale dell’ATP 500 di Rotterdam tra l’azzurro Jannike l’olandese Tallon. Dopo il trionfo della scorsa settimana a Montpellier, l’altoatesino è in corsa per il secondo titolo consecutivo e il match di oggi sarà importantissimo per avvicinarsi alla doppietta., reduce dai successi contro il francese Benjamin Bonzi, il greco Stefanos Tsitsipas e lo svizzero Stan Wawrinka, sembra avere qualcosa in più rispetto al suo avversario, ma vincere oggi non sarà di certo semplice.ha infatti dimostrato nel corso di questa settimana di possedere ottime qualità (l’olandese ha battuto, in ordine ...

20.15 " Si comincia! ha vinto il sorteggio e scelto di rispondere.

LIVE Sinner-Wawrinka 6-1 6-3, ATP Rotterdam 2023 in DIRETTA: dominio totale. Prossimo avversario e proiezioni ranking OA Sport

Jannik Sinner - Stan Wawrinka live: Tennis - ATP, Rotterdam Eurosport IT

LIVE Sinner-Griekspoor, ATP Rottardam 2023 in DIRETTA: orario, programma, proiezioni ranking OA Sport

Sinner in semifinale all'Atp Rotterdam: battuto Wawrinka 6-1, 6-3 Sky Sport

ATP Rotterdam LIVE: Sinner in semifinale. Varillas batte Musetti a Buenos Aires Ubitennis

