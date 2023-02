LIVE Sinner-Griekspoor 7-5 | ATP Rottardam 2023 in DIRETTA | l’azzurro vince un primo set tiratissimo

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.40 Solo il 42% di prime in campo perche ha comunque ottenuto il 71% con la seconda. Parziale di 8 punti a 3 per chiudere il set: è apparso un po’ scaricoe un po’ teso, ma è stato bravo a conquistare questoparziale creandosi la chance. 7-5SETriesce are unset da 57 minuti: davvero molto tirato. 30-40 Gran risposta diche spinge benissimo con il dritto: set point. 30-30 Preciso il rovescio lungolinea diche si avvicina al campo e costringea una difficile difesa. 30-15 Servizionte al centro per il neerlandese. 15-15 ...