LIVE Sinner-Griekspoor 7-5 7-6 | ATP Rottardam 2023 in DIRETTA | l’azzurro è in finale dopo una partita tiratissima!

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.41 E domani ci sarà alle 15.30 Daniil Medvedev contro cuinon ha mai vinto: quattro sconfitte su quattro precedenti.ha perso due volte a Marsiglia, una in tre set e una in due nel 2020 e nel 2021, mentre è stato sconfitto al tiebreak del terzo alle Finals di Torino 2021 e l’anno scorso a Vienna in due parziali. 21.40 Appena sei punti di differenza, 24 vincenti e 22 gratuiti:ha messo in campo solo il 52% di prime con l’82% di resa. non offrendo comunque palle break. 21.39che si regala la seconda500 della carrieraquella di Washington vinta nel 2021. VINCE JANNIK! 7-5 7-6! Ha chiuso con un pallonetto bellissimo:un’ora ...