LIVE Sinner-Griekspoor 7-5 5-5 | ATP Rottardam 2023 in DIRETTA | fase calda del secondo parziale

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Bella traiettoria con il servizio per. 5-5.tiene la battuta e alimenta le sue speranze in questo match. 40-30 Precisa la prima die chirurgico il dritto in contropiede. 30-30 Sbaglia con il dritto a sventaglio. 30-15 Bellissima curva con il servizio da destra. 15-15 Gran kick con la seconda di servizio da parte di. 0-15 Volée in rete didietro al servizio. 5-4. Chiude un game complicato con il settimo ace l’altoatesino. 40-30 Largo di un soffio il dritto didal centro! Sarebbe stata vincente l’accelerazione. 40-15 Regalacon la risposta di dritto. 30-15 Gran prima e ...