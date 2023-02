LIVE Sinner-Griekspoor 7-5 4-3 | ATP Rottardam 2023 in DIRETTA | secondo set molto lottato

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Martella e accelera con il dritto. 15-0 Ancora il servizio esterno a dare il punto a. 4-3è il primo a cedere nel braccio di ferro: l’italiano resta al comando di questoset. 40-15 Scappa lunga la risposta di. 30-15 Scende a rete perfettamente in controtempo, ma la volée è lunga. 30-0 Non riesce l’accelerazione di rovescio a. 15-0 Muove alla perfezione con il dritto la palla. 3-3. Con ilace del game esce anche da questo turno di servizio l’olandese. 40-30 Stavolta è il rovescio a tradire. 40-15 Sul nastro il dritto ...