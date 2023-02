LIVE Sinner-Griekspoor 7-5 3-2 | ATP Rottardam 2023 in DIRETTA | ancora equilibrio nel secondo set

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2. In un game in cui non è stato assistito dalla prima, riesce comunque a sopravvivere l’altoatesino. A-40 L’ace al centro di! Il sesto del match. 40-40 Comanda con il dritto a sventaglioha perso la prima. 40-30 Martella con il drittoe trova un ottimo angolo. 30-30 Larga di poco la risposta disulla seconda di. 15-30 Errore in profondità con il dritto da parte diche deve inseguire in questo turno di servizio. 15-15 Primo doppio fallo per. 15-0 Sbaglia con il rovescio l’olandese. 2-2. Disegna il campoe chiude con lo smash:tutto in ...