LIVE Sinner-Griekspoor 2-1 | ATP Rottardam 2023 in DIRETTA | un po’ di tensione in avvio di match

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 In rete il recupero in back dell’olandese. 15-0 Si apre il campo con il servizioe incide con il dritto lungolinea. 2-1. Gran progressione dell’azzurro che risale bene da 0-30. 40-30 Altro punto diretto con il servizio: chance per il 2-1. 30-30 Ottima prima messa in campo da. 15-30 Gira bene intorno alla palla, allontana dal campoe chiude. 0-30 Lungo il dritto di: qualche imprecisione di troppo. 0-15 Non passa il rovescio di: tiene bene il ritmo l’olandese. 1-1. Ancora precisoall’uscita dal servizio. 40-30 Non riesce nell’uscita con il rovescio lungolinea. 40-15 Scoordinato ...