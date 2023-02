LIVE Sinner-Griekspoor 0-0 | ATP Rottardam 2023 in DIRETTA | comincia il match!

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Guadagna bene campo, mette i piedi in campo e chiude con il rovescio in avanzamento.ILAl servizio Jannik. 19.35 Iniziano le fasi di riscaldamento: praticamente tutto pieno l’impianto per sostenere l’idolo di casa in questa semifinale. 19.33ha riportato un olandese in semifinale a Rotterdam per la prima volta da Igor Sijsling nel 2014. 19.31 Stanno per entrare in campo i due protagonisti di questa seconda semifinale. 19.28 In finale c’è già arrivato Daniil Medvedev che oggi ha lasciato appena tre giochi a Grigor Dimitrov. 19.25con questo risultato salirà dopo questa settimana con ogni probabilità al numero 12 del ranking mondiale. 19.22 Prima sfida ...