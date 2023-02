LIVE Sci alpino | Slalom femminile Mondiali 2023 in DIRETTA | tra poco la seconda manche

(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLOIL MEDAGLIERE DEIDI SCI13.14 In questail tracciato sarà disegnato dal tecnico delle austriache Georg Harzl. La tracciatura della prima, ad opera del tecnico statunitense, è risultata molto “regolare” e senza punti particolarmente critici. Vedremo se sarà così anche nella. 13.11 Per quanto riguarda l’Italia sono due le atlete entrate nelle prime 30 nella prima: Lara Della Mea, 25a e Marta Rossetti, 28a. 13.08 La lotta per l’oro sembra un affare per due: Mikaela Shiffrin guida la classifica dopo la primama Wendy Holdener è distante solo 19 centesimi. Apertissima ...

La diretta testuale dello slalom femminile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino. Saranno quattro le azzurre al via: Marta Rossetti, Lara Della Mea, Beatrice Sola e Anita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO SLALOM IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI SCI ALPINO 11.02 La statunitense Ava Sunshine (44) chiude lontanissima e non impensierisce