LIVE Sci alpino | Slalom femminile Mondiali 2023 in DIRETTA | Shiffrin su Holdener | sorprende St Germain terza

(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLOIL MEDAGLIERE DEIDI SCI10.33 La svizzera Camille Rast non va oltre la 15a posizione a 2.08 dopo una gara davvero in affanno. 10.32 La norvegese Maria Therese Tviberg chiude solamente 17a a 2.64. 10.30 La norvegese Mina Fuerst Holtmann è eccellente fino a dopo il muro, poi sbaglia e chiude nona a 1.49 lasciando quasi un secondo nel solo tratto finale. Poteva fare top5! 10.28 La canadese Laurence St.è ottima in avvio con soli 29 centesimi, si conferma sul muro e nel finale con una sciata efficace e chiude!!!!!!!! Che prova!!!!!! 61 centesimi per lei. 10.27 La ceca Martina Dubovska chiude solamente 16a a 3.11 da. 10.26 La norvegese Thea ...

La diretta testuale dello slalom femminile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino. Saranno quattro le azzurre al via: Marta Rossetti, Lara Della Mea, Beatrice Sola e Anita Gulli.

I quattro azzurri per il gigante iridato di venerdì Venerdì 17 febbraio andrà in scena la penultima gara maschile dei Campionati Mondiali di Courchevel-Meribel, il gigante.