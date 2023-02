LIVE Sci alpino | Slalom femminile Mondiali 2023 in DIRETTA | Shiffrin su Holdener | le altre molto distanti

Leggi su oasport

10.11 La croata Zrinka Ljutic parte subito con 47 centesimi di ritardo in alto, raddoppia nel tratto centrale e non va oltre la sesta posizione a 1.29. 10.10 Anna Swenn Larsson chiude il primo gruppo delle 7. La svedese è buona in vetta con 27 centesimi, quindi rimonta nel muro e vola, ma poi commette un errore clamoroso nel finale, esce, rientra ed è ultima a 6.60. Gara finita qui! 10.08 Lena Duerr inizia con 52 centesimi già in vetta, rimonta sul muro dovenon ha fatto la differenza, quindi nel finale crolla e si ferma in terza posizione a 92 centesimi. Al via ora la svedese Anna Swenn Larsson. 10.07 Petra Vlhova non parte bene e lascia subito 45 centesimi, ...