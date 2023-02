LIVE Sci alpino | Slalom femminile Mondiali 2023 in DIRETTA | Shiffrin precede Holdener e St Germain | ora le azzurre

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLOIL MEDAGLIERE DEIDI SCI10.55 Beatrice Sola non ingrana mai la marcia giusta, lascia troppo già prima del muro e conclude 28a a 2.54. 10.53 Lara Della Mea parte con 77 centesimi di ritardo in vetta, quindi raddoppia il distacco nel muro. Si porta a 1.82, quindi conclude in 23a posizione a 2.32 con troppi errori di linea. 10.52 La francese Chiara Pogneaux non dispiace nel primo tratto, quindi lascia parecchio nel settore finale. Si ferma in 24a posizione a 2.39 davant ia Rossetti. Ora tocca a Lara Della Mea. 10.51 La francese Doriane Escane chiude bene dopo il muro ma si ferma in 26a posizione a 2.55. 10.50 Marta Rossetti inizia con 83 centesimi in vetta, quindi si difende sul muro che chiude con 1.03, nel ...