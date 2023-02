LIVE Sci alpino | Slalom femminile Mondiali 2023 in DIRETTA | Shiffrin in vetta | Della Mea e Rossetti nelle 30 Alle 13 30 la seconda manche

(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLOIL MEDAGLIERE DEIDI SCI11.02 La statunitense Ava Sunshine (44) chiude lontanissima e non impensierisce le azzurre. A questo punto la nostrasi chiude qui. Rimarremo pronti per eventuali inserimenti ai piani alti e per aggiornarvi sul risultato delle azzurre. Lasarà13.30. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi. 11.01 Marie Lamure, padrona di casa, è 19a a 1.96 facendo arretrare tutte le azzurre. Anche Beatrice Sola esce d30. 11.00 CLASSIFICA PROVVISORIA 1 MikaelaUSA 52.54 2 Wendy Holdener Svi +0.19 3 Laurence St. Germain Can +0.61 4 ...

La diretta testuale dello slalom femminile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 dialpino. Saranno quattro le azzurre al via: Marta Rossetti, Lara Della Mea, Beatrice Sola e Anita ...IL......durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Si comincia con la seconda manche dello slalom donne dai mondiali di, al microfono dell'inviato ...

LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali 2023 in DIRETTA: Shiffrin precede Holdener, Della Mea e Rossetti nelle 30 OA Sport

LIVE Sci alpino, Gigante Mondiali 2023 in DIRETTA: cade Alex Vinatzer, Radamus in testa OA Sport

Slalom femminile, Shiffrin avanti a tutte. Azzurre indietro RaiNews

Calendario sci alpino oggi, Mondiali 2023: orari 18 febbraio, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane OA Sport

Sci alpino, Mondiali 2023: il borsino dello slalom femminile. Favorite, outsider, speranze di medaglia dell'Italia OA Sport

La seconda manche sarà alle ore 13.30. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom femminile valevole per i Campionati Mondiali di sci alpino 2023 in corso di svolgimento a ...I quattro azzurri per il gigante iridato di venerdì Venerdì 17 febbraio andrà in scena la penultima gara maschile dei Campionati Mondiali di Courchevel-Meribel, il gigante. Ecco i quattro atleti… ...