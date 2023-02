LIVE Sci alpino | Slalom femminile Mondiali 2023 in DIRETTA | Della Mea va in testa e può rimontare

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLOIL MEDAGLIERE DEIDI SCI13.42 Niente da fare per la lettone che non riesce mai ad accelerare e va in fondo con 1.67 di ritardo. Ora l’austriaca Katharina Truppe, per lei 2 decimi di vantaggio. 13.40 Erroraccio di Hensien che riesce a rimanere in pista ma va in fondo alla classifica, permettendo alle due azzurre di recuperare una posizione. Ora la lettone Dzenifera Germane, soli 4 centesimi sull’azzurra per lei al cancelletto. 13.39 Noens guadagna in alto ma poi perde progressivamente e va in terza piazza a 29 centesimi. Tocca ora alla statunitense Katie Hensien, 3 centesimi di vantaggio. 13.38 Bene LaraMea che si mette davanti a Gritsch di 15 centesimi! Miglior tempo di manche ...