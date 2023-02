LIVE Sci alpino | Slalom femminile Mondiali 2023 in DIRETTA | Della Mea rimonta ed entra in top15!

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLOIL MEDAGLIERE DEIDI SCI13.59 Anche Aicher perde tantissimo nel secondo settore, in cuiMea è stata evidentemente spaziale. L’azzurra guadagna una nuova posizione e mette la top10 nel mirino! Ora Leona Popovic, per lei 7 decimi. Test temibile per l’azzurra. 13.58 Erroraccio dell’austriaca in alto! Impossibile poi riprendere velocità. Liensberger è decima a 71 centesimi. Ora la giovane tedesca Emma Aicher, 64 centesimi anche per lei. 13.57 LaraMea è inRisultato importante anche in chiave startling list! Huber perde tutto in fondo ed è seconda. Ora la Campionessa uscente, Katharlina Liensberger, 64 centesimi di vantaggio. 13.56 Ora ...