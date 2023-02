LIVE Musetti-Varillas 4-6 | ATP Buenos Aires 2023 in DIRETTA | l’azzurro costretto ad inseguire

(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASECONDO SET 6-4 PRIMO SET. Con un dritto vincente il peruviano chiude la prima frazione dopo 45 minuti di gioco. 40-0 Lungo il recupero di dritto del. Arrivano i set point. 30-0 Che punto del sudamericano, che è ovunque.recupera su accelerazioni e smorzata di, portandosi a due punti dal set. 15-0 Come sta giocando. Il peruviano mette a segno una grande accelerazione lungolinea di rovescio. 4-5 Game. Palla corta deliziosa del. Dopo il cambio di camposervirà per chiudere il primo parziale. 40-15 Cerca di strafare il peruviano giocando un ambizioso rovescio lungolinea, che termina nettamente out. 30-15 ...

LIVE Musetti-Varillas 2-3, ATP Buenos Aires 2023 in DIRETTA: arriva il break del peruviano

