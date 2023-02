LIVE Musetti-Varillas 4-6 4-6 | ATP Buenos Aires 2023 in DIRETTA | l’azzurro manca l’appuntamento con le semifinali

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00:14 Prestazione opaca del, che tornerà in campo a Rio de Janeiro. Soltanto il 58% di prime giocate dal toscano, che ha sofferto non poso sulla seconda, ricavando appena il 41% di punti. Giornata di grazia invece per, solido da fondo e con il servizio. JUAN PABLOb. LORENZO6-4 6-4. Vola via la risposta di rovescio del tennista di Carrara. Nulla da fare, giornata storta per Lorenzo, che esce di scena ai quarti dell’Argentina Open. Prima semifinale in carriera invece per il sudamericano, che troverà Norrie. 40-30 Match point. Troppo lontanoin risposta, con il suo rovescio che si spegne a metà rete. 30-30 Out la volèe di dritto in allungo del peruviano, che ha ...