LIVE Musetti-Varillas 4-6 4-3 | ATP Buenos Aires 2023 in DIRETTA | arriva il controbreak dell’azzurro

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Forza il dritto in uscita dal servizio l’azzurro, che non deve distrarsi ora. 15-15 Servizio vincente. 0-15 Vince il braccio di ferro sulla diagonale destra, che è tornato a spingere. 4-4 Game. Chiude in bellezza il tennista di Lima giocando un dritto vincente strettissimo. 40-0 Scappa via il back di rovescio di. Game che prende la direzione del peruviano troppo velocemente. 30-0 Servizio e dritto in contropiede a segno per. 15-0 Colpisce male la risposta il talento di Carrara. 4-3 Game. Servizio e schiaffo di dritto vincente a firmare il sorpasso del toscano in questo secondo set. 40-30 Scappa via di poco il dritto. 40-15 ...