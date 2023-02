LIVE Monza-Milan 0-1 al 45? | Messias Regala Vantaggio Stretto ai Rossoneri | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 18 febbraio 2023)sarà una partita che rappresenterà il presente, il passato e uno sguardo al futuro. Sabato 18 febbraio, alle ore 18:00, lo stadio U-Power Stadium diospiterà un match che riunirà Berlusconi con la sua creatura per oltre 30 anni. I brianzoli, nonostante l’assenza di Carlos Augusto, sono carichi di entusiasmo e sperano nei ritrovati Petagna e Caprari per proseguire la loro striscia di gare senza sconfitte (8 con 4 vittorie e 4 pareggi). Dall’arrivo di Raffaele Palladino,ha guadagnato 28 punti in 16 partite, un risultato che solo Napoli, Juventus e Inter hanno superato. Anche il, dopo un periodo buio, ha ritrovato la luce. I successi con Torino e Tottenham hanno rivitalizzato l’ambiente e, prima del ritorno degli ottavi di Champions, ivogliono ...