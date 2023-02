(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAStartlist, programma, orari, tv e streaming delladi Oberhof – Chi schiererànelle staffette? – Italia di bronzo nellamista sprint – Tommaso Giacomel si scusa con Lisa Vittozzi dopo il traguardo dellasprint Buongiorno e benvenuti alladella, sulla distanza del 4×7.5 km, in programma a Oberhof in Germania, che assegna il titolo mondiale della specialità. E’ il giorno delle staffettee femminile e, in entrambe le gare, partirà da outsider ma con possibilità di inserirsi nella lotta per le medaglie. Si preannuncia una gara ...

La diretta testuale della staffetta singola mista ai Mondiali 2023 dia Oberhof . L'Italia partirà con il pettorale numero 11: al cancelletto di partenza Tommaso ...PER AGGIORNARE IL...... Nicola Sangiorgio ore 15:25: C:ti Mondiali Inseguimento Femminile (diretta) da Oberhof [...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Biathlon, 15 km femminile Mondiali 2023 in DIRETTA: H. Oeberg medaglia d'oro, Vittozzi bronzo! Comola splendida 4a OA Sport

LIVE Biathlon, Staffetta maschile Mondiali 2023 in DIRETTA: l'Italia sogna l'impresa con Lukas Hofer in chiusura OA Sport

LIVE Biathlon, Single Mixed Relay Mondiali 2023 in DIRETTA: Italia in testa con Norvegia e Austria, inseguono ... OA Sport

LIVE Biathlon, Single Mixed Relay Mondiali 2023 in DIRETTA: Vittozzi/Giacomel splendido bronzo! Oro Norvegia e argento Austria OA Sport

LIVE – Biathlon, Mondiali Oberhof 2023: staffetta singola mista (DIRETTA) SPORTFACE.IT

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Startlist, programma, orari, tv e streaming della staffetta maschile di Oberhof – Chi schiererà l’Italia nelle staffette – Italia di bronzo nella staffetta m ...16:05 La nostra DIRETTA LIVE termina qui! Grazie mille per averci seguito, con il Mondiale di biathlon appuntamento a sabato per le due staffette. A tutti gli amici di OA Sport un buon proseguimento ...