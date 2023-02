LIVE Biathlon | Staffetta maschile Mondiali 2023 in DIRETTA | IBU e comitato organizzatore danno l’ok! Via alle 11 45

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DI15.00 11.31: Si preannuncia una gara incertissima anche per via del vento che ieri ha abbattuto alcuni alberi e si preannuncia piuttosto forte: una situazione che potrebbe davvero sparigliare le carte. 11.28: Il vento, lo dicamo subito, sarà un fattore per questa gara ma ile l’IBU hanno deciso che si può gareggiare e dunque laprenderà il via regolarmente nonostante le giuste preoccupazioni della vigilia 11.25: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladella...