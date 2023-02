LIVE Biathlon | Staffetta femminile Mondiali 2023 in DIRETTA | E’ STORIA! ITALIA MEDAGLIA D’ORO!!!

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA 16:30 La nostratermina qui! Grazie mille a tutti i lettori di OA Sport per aver seguito questa fantastica gara insieme a noi, con ilappuntamento a domani per l’ultima giornata dei! 16:28 La festa può partire e deve continuare, ma domani si è autorizzati a sognare per una mass start che le azzurre vogliono correre da protagonista. Saranno al via Vittozzi, Wierer e Comola, per una gara che può mettere un’ulteriore ciliegina sulla torta di questo Mondiale. 16:26 Non vanno dimenticate Samuela Comola e Hannah Auchentaller, oggi tutte le azzurre sono state ...