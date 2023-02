LIVE – Biathlon | Mondiali Oberhof 2023 | staffetta maschile DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 18 febbraio 2023) Latestuale dellaaidi. L’Italia partirà con il pettorale numero 7 e sarà rappresentata da Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Elia Zeni e Lukas Hofer. Appuntamento alle ore 11.45. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.