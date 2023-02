Lipera | “Condanna solo per avere portato migranti in auto”

Leggi su italiasera

(Di sabato 18 febbraio 2023) (Adnkronos) – “E’ scandaloso, il mio assistito non ha mai fatto entrare in Italia degli stranieri, come invece fanno tanti ‘tassinari’ del mare che quotidianamente fanno arrivare migliaia di extracomunitari sulle nostre coste. Il mio cliente faceva semplicemente il tassista per un gruppo di somali, portandoli da un posto all’altro, al centro di Catania. Io sono allibito,no a sei anni una persona che fa il tassista abusivo in centro. E gli viene, invece, contestato il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. A parlare con l’Adnkronos, è l’avvocato Giuseppe, che assiste Salvatore Pandetta, 69 anni,to sia in primo che in secondo grado a sei anni di carcere per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sarà adesso la Corte di Cassazione, il prossimo 5 maggio, a decidere se confermare la ...