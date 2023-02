L' Inter torna alla vittoria | Udinese battuta 3-1

(Di sabato 18 febbraio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Unasofferta ma tre punti fondamentali per la corsa Champions. L'al successo dopo il pareggio contro la Sampdoria: i nerazzurri vincono 3-1 contro l'grazie alle reti di Lukaku, su calcio di rigore, Mkhitaryan e di Lautaro Martinez, inutile il momentaneo pareggio di Lovric. La gara è stata però parecchio nervosa, soprattutto nei minuti iniziali in cui la squadra di Inzaghi si è fatta prendere troppo dai duelli fisici individuali. Il match è cambiato al quarto d'ora quando Walace ha commesso fallo su Dumfries nella propria area di rigore: dopo una revisione al Var e la ripetizione (Silvestri aveva neutralizzato la prima conclusione), Lukaku al 20? èto a segnare a San Siro proprio dagli undici metri. Il gol però ha sortito l'effetto contrario, i ...

L'Inter soffre non poco ma alla fine ha ragione dell'Udinese vincendo 3-1. I nerazzurri passano al 20' con Lukaku su rigore che va a segno al secondo tentativo dopo aver fallito il primo. Ma la ripeti ...