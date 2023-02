L' Inter prova a restare in corsa | 3-1 all' Udinese 

Leggi su agi

(Di sabato 18 febbraio 2023) AGI - Reduce dal pari esterno con la Sampdoria, l'torna subito a vincere in campionato battendo in casa l'Udinese. A San Siro finisce 3-1 grazie ai sigilli nella ripresa di Mkhitaryan e Lautaro, dopo il botta e risposta nel primo tempo tra Lukaku, che ritrova il gol a 189 giorni di distanza dall'ultima volta, e Lovric. La squadra di Inzaghi torna così a -15 dal Napoli capolista staccando nuovamente il Milan, mentre la formazione di Sottil è costretta a restar ferma a quota 30 punti. Nel primo quarto d'ora di gioco c'è poco da segnalare, poi proprio al 16' arriva l'episodio che porta al vantaggio nerazzurro: Walace stende Dumfries in area dopo una chiusura di Becao su Dzeko, l'arbitro lascia correre ma una volta richiamato al Var decide per l'assegnazione del rigore. Lukaku si lascia ipnotizzare da Silvestri, però il penalty viene ripetuto per un'invasione ...