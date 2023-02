L’immigrazione continua a essere un punto dolente Eppure è una necessità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) di Maurizio Donini L’ascesa al potere della destra populista ha dato nuova linfa alla spingarda salviniana rispolverando il vecchio e stantio mantra leghista dell’invasione di immigrati dal terzo mondo. Storia vecchia, ma sempre attuale e funzionale alla scarsità di argomenti degli sciovinisti padani. Ma, lasciando da parte le varie sensibilità politiche, è un male o un’opportunità? Tecnicamente, la realtà è che oggiè unadi cui non possiamo fare a meno e che risulta addirittura povera per leitaliane parlando ovviamente di un flusso regolato e da organizzare secondo dettami corretti. Le previsioni ai tassi di natalità italiani odierni, ben al di sotto del necessario e in costante decrescita, portano al risultato che nel 2050 la popolazione assommerà a 47 milioni di ...