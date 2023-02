Libri oltre i confini | a Trieste la lettura viaggia

(Di sabato 18 febbraio 2023)i confni nasce ain collaborazione con la Comunità Nazionale in Slovenia, Croazia e Montenegro, e grazie al patrocinio dell’Università Popolare di. Obiettivo è la valorizzazione e mantenimento del patrimonio linguistico italiano in Istria, Dalmazia, Slavonia e Montenegroè il progetto culturale delle biblioteche comunicali della città di, che vede il sostegno dell’Università Popolare die la collaborazione della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro, ossia realtà che riflettono la vita e le attività delle comunità italiane nei paesi citati. Scopo dell’attività è la promozione e il sostegno allae alla conoscenza della ...

... presidente della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala " che ha portato alla costituzione di una collezione permanente, di100realizzati da diversi artisti, che in città è ......un giudizio ho provveduto alla restituzione delle somme contestate per una cifra pari adil ... abiti di lusso, gioielli, borse, ma anche dei corsi sull'uso dei social network e dei. Gli ...

«Libri oltre i confini» e la promozione della lettura LaVoce del popolo

Oltre 40 libri per bambini del 2023 da leggere e regalare Il Libraio

Alla Sapienza una nuova biblioteca di oltre 5mila metri quadri ... Fanpage.it

Oltre 100 editori per la seconda edizione di ‘Testo’ Firenze Today.it

Cresce il patrimonio libri in biblioteca LA NAZIONE

i magistrati hanno accertato spese per oltre 40mila euro non riconducibili all'attività politica e amministrativa. Quei soldi sono andati nel giro di due anni in abiti di lusso, gioielli e borse. Ma ...Festeggia i suoi primi 70 anni con un disco uscito ieri (Verdi Choruses, dedicato a cori e ouverture verdiani, realizzato dal vivo con coro e orchestra della Scala) e un libro in pubblicazione ad apri ...