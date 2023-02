“Li abbiamo incastrati” Separazione Fedez e Chiara Ferragni | spunta il video-bomba

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 18 febbraio 2023) È il tema di gossip del mese di febbraio: ormai non si parla d’altro data l’enorme esposizione mediatica dei due protagonisti: la presunta crisi tra. La coppia più social d’Italia starebbe vivendo un momento difficile. E le voci si susseguono: ovviamente bisogna calibrarle tutte dal momento che possono essere anche semplici indiscrezioni, ma vanno comunque ascoltate. Anche perché i diretti interessati sul tema “crisi” non hanno pronunciato una parola: proprio loro che hanno fatto della comunicazione il marchio di fabbrica. Inoltre lo stop alle riprese della stagione numero 2 di The Ferragnez aggiunge un altro alone di mistero.si sono conosciuti nel 2016 al Coachella Music Festival. A settembre di quell’anno la prima cena dopo un ...