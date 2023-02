L’ex presidente Carter a casa per le ultime cure palliative

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 18 febbraio 2023) L'exdegli Stati Uniti, Jimmy, riceverà, secondo quanto riporta una nota delCenter. "Dopo una serie di brevi ricoveri in ospedale, l'exdegli Stati Uniti Jimmyha deciso di trascorrere il tempo gli resta acon la sua famiglia e riceverea domicilio invece di ulteriori interventi medici".Il 39esimoamericano, che ha compiuto 98 anni a ottobre, "ha il pieno sostegno della sua famiglia e del suo team medico - prosegue la nota - La famigliachiede il rispetto della privacy in questo periodo ed è grata per la preoccupazione mostrata dai suoi numerosi sostenitori".