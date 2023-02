L' ex Chelsea Atsu trovato morto L' agente | ' Il suo corpo senza vita tra le macerie'

(Di sabato 18 febbraio 2023) L'attaccante ghanese della squadra turca Hatayspor, Christian, 31 anni, è tra le vittime del terremoto in Turchia. Il calciatore, dopo il sisma del 6 febbraio scorso, risultava disperso. I media ...

I media turchi citano l'agente del calciatore Murat Uzun Mehmet, è stato lui a confermarlo in una nota all'agenzia di stampa locale Demiroren: 'Il corpo senza vita diè stato trovato sotto le ...TORINO - Christian, attaccante ghanese della squadra turca Hatayspor, è morto nel terremoto in Turchia. Il 31enne - ex, Newcastle e Porto - giocava nella squadra della provincia del Sud del Paese, la zona ...

