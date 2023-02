(Di sabato 18 febbraio 2023) Finale amaro quello delcontro il Monaco nell’andata del playoff di Europa League: la squadra di Xabi Alonso era anche riuscita a ribalta lo svantaggio inziale, salvo poi cedere alla distanza e subire un pesante 2-3 complicato da rimontare nel principato. Terza sconfitta in quattro gare per un werkself che oggi affronta un05 tornato alla vittoria nell’ultima uscita contro l’Augusta. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Chiude il programma BayerLA NOSTRA SCOMMESSA Spezia - Juventus 2 (quota 1,67) Roma - Verona gol (2,10) Bayerover (1,80) Manchester United - Leicester over (1,55) Tottenham - West Ham over (1,80) Cinquina ...

Leverkusen-Mainz 05 (domenica 19 febbraio 2023 ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

LIVE TMW - DIRETTA BUNDESLIGA - Vincono Bayern, Leverkusen, B. Dortmund, Friburgo e Mainz TUTTO mercato WEB

Bundesliga, il Bayern resta in vetta ma l'Union Berlino non molla: vittoria a Lipsia la Repubblica

Bundesliga: il Bayern chiama, l’Union Berlino risponde. Vincono anche Dortmund e Friburgo - Sportmediaset Sport Mediaset

Bayer Leverkusen, infortunio per Diaby: a rischio il ritorno di giovedì Sportitalia

Am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist Mainz 05 zu Gast bei Bayer Leverkusen: So sehen Sie das Spiel heute live im TV und im Stream.Union Berlin verpasst den Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga. Im sechsten Spiel nach der Winterpause geben die Berliner beim torlosen Remis gegen Schlusslicht Schalke Punkte ab.