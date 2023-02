Lettera dal 2100 | “In Sicilia c’è il deserto | Venezia non esiste più Il clima è cambiato inesorabile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ormai da decenni si adoperano strumenti di previsioni degli impattitici molto dettagliati anche per gli scenari locali e regionali. Gli strumenti più avanzati attualmente disponibili adoperati dal Gruppo intergovernativo sul cambiamentotico in seno all’Onu (IPCC) sono i modelli numerici General Circulation Models o GCMs. Sebbene gli scienziati e ricercatori di tutto il mondo continuano ad elaborare dati e le istituzioni internazionali dell’Onu lancino perenni allarmi, molto poco sta cambiando. Sebbene sempre una più vasta comunità di persone è impegnata in attività ambientaliste ed ecologiche manca sul piano internazionale una vera agenda politica ecosocialista e l’agenda dei tg e dei giornali diventa quella di Confindustria e delle multinazionali. I numeri, le percentuali non fanno presa sul nostro cervello, non coinvolgono le nostre ...