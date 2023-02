Legge sui servizi digitali | ecco i dati delle VLOP

(Di sabato 18 febbraio 2023) Lasui, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 27 ottobre 2022, è in vigore dal 16 novembre 2022 , ma prima dell'effettiva applicazione (a partire dal 17 febbraio 2024) occorre identificare le(Very ...

Laservizi digitali , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 27 ottobre 2022, è in vigore dal 16 novembre 2022 , ma prima dell'effettiva applicazione (a partire dal 17 ...'Inoltre è del tutto evidente che l'applicazione dellasul Superbonus necessiti di correttivi ...dei materiali da costruzione o gli ingenti oneri finanziari trattenuti dalle banchecrediti ...

La Spagna ha approvato un’importante legge sui diritti delle persone trans Il Post

Spagna, approvati "legge trans", riforma dell'aborto libero e congedo mestruale la Repubblica

Cosa dice la ley trans in Spagna Marie Claire

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA: UNA NUOVA (VECCHIA) LEGGE ... GLI STATI GENERALI

Ue: legge sui servizi digitali. La Commissione raccoglie i numeri ... Servizio Informazione Religiosa

Le aziende che operano in Europa hanno comunicato il numero di utenti mensili, in base al quale viene stabilito se la piattaforma è di grandi dimensioni.(ANSA) - PIEVE TORINA, 18 FEB - "Il decreto legge che blocca lo sconto in fattura e la cessione dei crediti sui bonus fiscali mette una pietra tombale sulla ricostruzione post terremoto": a dirlo è ...