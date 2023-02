Lecce | i convocati per la gara con l'Atalanta | la scelta su Umtiti

Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ]- Brescia: Via del Mare ... chiudono 332 imprese Attualità [ 18/02/2023 ] Idi Baroni: out Pongracic, Dermaku, Gonzalez ...... Home Sport Baroni: 'Sbagliare nulla e forse non basta' Baroni: 'Sbagliare nulla e forse non basta' 18/02/2023 - 13:54 Redazione Sport 0 75- Ilè partito per Bergamo con 24. ...

I convocati di Atalanta - Lecce US Lecce

LECCE – Baroni, trasferta dura tra le assenze: “Atalanta la più in ... SalentoSport

Lecce, i convocati di Baroni per l’Atalanta Alfredo Pedullà

Primavera 1, Sampdoria-Lecce: i convocati di Coppitelli Pianetalecce

I convocati di Lecce - Roma US Lecce

Destino beffardo, questo infortunio è arrivato proprio a due giorni dalla gara col Lecce, l’unica avversaria a cui avesse ... erano stati inseriti all’ultimo minuto nella lista dei convocati, ma ...L'allenatore del Lecce Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani con l'Atalanta. Non c'è Umtiti alle prese con un problema fisico, ecco la lista completa.