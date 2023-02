Le tecniche di persuasione e negoziazione che ogni manager dovrebbe conoscere

Leggi su moltouomo

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ieri abbiamo incontrato Mario Rossi,di successo, che vuole condividere con noidiche secondo il suo pareredi successo. Come, la mia attenzione è costantemente rivolta allae alla. Queste competenze sono essenziali per ottenere il massimo dai membri del team, per convincere i clienti e per raggiungere gli obiettivi aziendali. In questo articolo, discuterò e come applicarle efficacemente.diLaè un’abilità fondamentale che...