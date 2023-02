Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 18 febbraio 2023) Vi ricordate il film “Sfera” con Dustin Hoffman? Un gruppo di scienziati era stato mandato negli abissi a scoprire cosa si nascondesse in un velivolo spaziale non meglio identificato, che si trovava sul fondo dell’oceano da oltre 300 anni. Trovarono all’interno di un’astronave una sfera gigantesca, che con loro grande sorpresa, si rivelò un’entità con la quale iniziarono a prendere contatto via computer. Sotto gli sguardi stupiti degli scienziati, sullo schermo del loro sommergibile a un certo punto comparve una scritta: “Hello! Qual è il vostro nome? Io mi chiamo Jerry”. Poi unacomunicazione: “Ho piacere di essere in contatto con le vostre entità, questo mi piace molto. I’m happy, Io sono felice”. Un membro dell’equipaggio disse: “Non siamo soli. Qualunque cosa sia, prima stava nella sfera, ora è fuori ed è libero di agire. Libero di impossessarsi dei nostri ...