Le migliori terme in Italia

(Di sabato 18 febbraio 2023) Abbiamo scelto 5 hotel conindove vivere appieno il benessere proveniente da benefiche fonti sorgive. E dove provare trattamenti di ultimo grido per rilassarsi, rigenerarsi e pure divertirsi. Palazzo Fiuggi Panorama Pool di Palazzo Fiuggi Gian Mattia D'Alberto / LaPresseAdler Spa Resort Thermae in Val d’Orcia Immerso nel paesaggio della Val d’Orcia, dove sinuose colline lasciano il passo a filari di cipressi e vigneti, l’Adler Spa Resort Thermae è il luogo perfetto per rigenerarsi e rilassarsi. La fonte dei benefici delle piscine panoramiche è l’acqua termale di Bagno Vignoni, un’acqua solfato-alcalino-terrosa, ipertermica ricca di minerali, composti di zolfo e sostanze vulcaniche, con comprovati effetti curativi e depuranti, che sgorga a 51° C dalla sorgente. Qui il tempo trascorre rilassandosi e godendo dei caldi bagni termali tra ...