Le baruffe | Curiosità sull’opera teatrale in onda su Rai 5

(Di sabato 18 febbraio 2023) Sabato 18 febbraio 2023 andrà insu Rai 5 in prima serata un’opera che prende spunto da una commedia ancora più importante. Si tratta di Le, ecco cosa sappiamo.LeL’opera Leè di Giorgio Battistelli, ma trae palesemente ispirazione dalla commedia goldoniana lechiozzotte. Per l’occasione Rai 5 trasmette un riadattamento presso il teatro La Fenice di Venezia. La regia è di Damiano Michieletto, dirige l’orchestra il maestro Enrico Calesso. La trama Il battelliere Toffolo ha civettato con alcune donzelle, tra cui Lucietta, giovane ricamatrice che andrà in sposa presto al pescatore Titta-Nane. La ragazza accetta con un sorriso un pezzo di zucca arrostita offertale da Toffolo, gesto non gradito da Checca, altra ...