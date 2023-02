Le AI prenderanno anche il posto dei medici? Questa si occupa di tumori | svolta per la scienza

Leggi su computermagazine

(Di sabato 18 febbraio 2023) Una intelligenza artificiale sarebbe in grado di analizzare e studiare ipiù di quanto potrebbe mai fare un medico. Come ci riesce? Gli algoritmi intelligenti non sono utili soltanto per l’elaborazione di risposte in merito a delle domande specifiche, come nel caso di ChatGPT ad esempio, main situazioni dove lana ne ha effettivamente bisogno. È questo il caso di una ricerca effettuata di recente da un gruppo di esperti, gli stessi che sono giunti ad una conclusione incredibile. Una cura contro il cancro? – Computermagazine.itSi tratta del lavoro svolto dal gruppo di Antonio Iavarone e Anna Lasorella del Sylvester Comprehensive Cancer Center della Miller School ofne dell’Università di Miami. Al riguardo ci dicono che: “Siamo in grado di combinare i dati ottenuti da ...