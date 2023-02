Sanremo 2023: Gelo tra Elodie ed Emma Chesta succedendo tra Elodie ed Emma Le due hanno ... la Di Patrizi, tra i Big in gara , e la Marrone , che ha duetto connel corso della serata ...La primache emerge è che tutti i 28 brani in gara hanno trovato spazio nella classifica dei ... Rain con Supereroi, alla 2 il vincitore Marco Mengoni con Due vite ed in vettacon la sua ...

I segreti di Cenere: cosa dice la voce in sottofondo nella hit di Sanremo di Lazza Radio Deejay

Lazza, cosa dice la voce in sottofondo nell'intro di Cenere Novella 2000

Dopo Sanremo: Intervista esclusiva del Baco a Lazza (con la sorpresa di Emma) Il Baco da Seta

Lazza: da Cenere al record in FIMI la sua ascesa continua Rapologia

Mengoni, Lazza e Mr. Rain: le parodie delle tre canzoni sul podio a ... News Prima

Rivelato cosa dice la voce in sottofondo nell'intro di Cenere, il fortunato brano di Lazza, secondo classificato a Sanremo 2023.Il rapper Lazza regala una scarpa a una fan e lei la rivende online a 450 euro. Lo sdegno del cantante di "Cenere" ...