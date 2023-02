L' astensionismo non porta al fallimento della democrazia

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 febbraio 2023) Se gli elettori disertano le urne, c'è un problema di legittimità del voto? Il quesito non è certo nuovo, ma dopo l'astensione record delle ultime regionali è stato riproposto con forza soprattutto da alcuni opinionisti vicini alla sinistra sconfitta che sono ricorsi a un opinabile sillogismo: un leader che ha vinto in queste condizioni dovrebbe dichiarare il successo come infondato, considerando l'enorme scollamento registrato tra domanda e offerta politica. Nessuno è arrivato a chiedere l'annullamento del voto, ma il senso del ragionamento era sostanzialmente quello. Ormai da anni l'viene impropriamente definito «il primo partito del Paese», e dal punto di vista meramente numerico è vero, ma sarebbe sbagliato trarre conclusioni univoche da un fenomeno che ha radici variegate e non tutte riconducibili a una forma estrema di protesta nei confronti ...