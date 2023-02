L’arte del rum | sorseggiare il tesoro liquido più pregiato del mondo

Leggi su moltouomo

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il rum è molto più di una semplice bevanda, è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. L’odore della canna da zucchero, il sapore del caramello, la morbidezza delche scorre sulla lingua: tutto ciò crea un’esperienza gustativa indimenticabile. Ma ciò che rende il rum ancora più interessante è il suo valore. Sì, avete letto bene, il valore. Perché il rum è una bevanda pregiata, riservata solo ai palati più raffinati. Il rum, una bevanda per i veri intenditori Il rum è una bevanda distillata ottenuta dalla fermentazione e dalla distillazione della melassa o dello sciroppo di canna da zucchero. Viene prodotto principalmente nei paesi caraibici, come Cuba, Giamaica, Porto Rico, Repubblica Dominicana e Barbados. Il rum può essere invecchiato in botti di rovere, acquisendo sfumature di sapori e aromi unici. Ma il rum più costoso al ...