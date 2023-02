L’Africa spende in armi il doppio che in agricoltura | così una persona su cinque soffre la fame

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) di Francesco Petrelli* In Africa sipiù per leche per sfamare la popolazione. Una triste realtà, alimentata dai grandi paesi esportatori, che descrive un continente attraversato da conflitti atroci e spesso dimenticati, in cui il numero delle persone denutrite non può di conseguenza che aumentare. Soprattutto se a questa tragica equazione si aggiungono gli effetti dell’inflazione dei beni alimentari – arrivata oltre il 10% nel 2022 in quasi tutti i paesi africani – e della crisi climatica che genera desertificazione, siccità e inondazioni. I numeri sono impietosi, molte le contraddizioni, frutto di scelte politiche miopi e promesse non mantenute, su cui proprio oggi in occasione dell’apertura del 36esimo vertice dell’Unione Africana è più che mai necessario riaccendere l’attenzione. In gioco c’è il presente e il futuro di decine di ...