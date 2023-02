La sottosegretaria Montaruli condannata si è dimessa | Sono innocente

Laall'Università del governo Meloni , Augusta, ha annunciato le sue dimissioni dall'incarico dopo la condanna definitiva a un anno e sei mesi , arrivata ieri 17 febbraio, ...Lascia laal Mur, Augusta, dopo la condanna definitiva di ieri a un anno e sei mesi per peculato in uno dei filoni della 'Rimborsopoli' piemontese, il processo sull'uso improprio dei ...

La sottosegretaria all'Università, Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d'Italia, si è dimessa a seguito della condanna a un anno e sei mesi per peculato ...Augusta Montaruli si dimette da sottosegretario all'Università dopo la condanna definitiva per l'uso improprio dei fondi dei gruppi consiliari in Piemonte negli anni tra il 2010 e il 2014. "Ho deciso ...