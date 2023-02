La sciagura Conte colpisce ancora

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 18 febbraio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-nt/uploads/2023/02/As-Np-1-10.mp4 Ne avesse azzeccata una, Giuseppeè stato peggio di un’invasione di cavallette. Come Giuseppeabbia potuto diventare premier di questo paese resta uno dei grandi misteri della storia recente. Le poche cronache disponibili narrano cheè il vincitore di un casting messo su in fretta e furia da Luigi Di Maio e Matteo Salvini ansiosi di andare al governo pur di andarci. Casting, la cui finale, avvenne in un albergo di Milano una sera della tarda primavera del 2018 e la spuntò proprio l’avvocato in pochette nonostante un curriculum leggermente taroccato e alcune beghe fiscali aperte. Vabbè, sottigliezze, è che il premier per caso ha pensato a un certo punto di essere davvero il premier e lì sono iniziati i guai seri. Prima si è ...