La Samp spreca | Orsolini fa volare il Bologna a Marassi

Leggi su ildenaro

(Di sabato 18 febbraio 2023) GENOVA (ITALPRESS) – Occasioneta per ladoria nella corsa salvezza: finisce 2-1 al Ferraris per il. I blucerchiati recriminano per il rigore sbagliato da Sabiri e nel finale il gioiello diregala il successo agli ospiti. Ci sono poche emozioni nella prima parte di gara con le due squadre che si studiano con attenzione ma è la formazione di Thiago Motta quella che insiste di più e al 27? sblocca la sfida del Ferraris con la sciabolata di Soriano dai 20 metri dopo il suggerimento di Barrow. Ma serve la benedizione del Var perchè Irrati deve controllare la posizione di Schouten. Mette la freccia ilche riesce poi ad anestetizzare la reazione dei blucerchiati che prende forma soltanto attraverso un paio di calci di punizione di Gabbiadini e Cuisance ma gli emiliani non ...